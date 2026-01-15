Реклама

Культура
16:44, 15 января 2026Культура

«Тайная дочь» Фредди Меркьюри умерла от редкой болезни

Внебрачная дочь лидера Queen Фредди Меркьюри Биби умерла после борьбы с хордомой
Андрей Шеньшаков

Фото: Lifestyle and Wedding ph / Shutterstock / Fotodom

Внебрачная дочь фронтмена культовой рок-группы Queen Фредди Меркьюри Биби ушла из жизни в возрасте 48 лет. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на ее мужа Томаса.

Биби долгие годы боролась с редким онкологическим заболеванием — хордомой. Подобные опухоли возникают рядом с позвоночником, от копчика до основания черепа. У нее остались сыновья девяти и семи лет. Ее настоящее имя до сих пор не раскрывается.

«Сейчас она находится со своим любимым отцом в мире мыслей. Ее прах развеяли над Альпами», — сообщил супруг.

Также свою реакцию на кончину женщины выразила автор биографии Меркьюри Лесли-Энн Джонс, которая первой раскрыла миру существование дочери у легенды рока. Она заявила, что подавлена этой новостью. «Она стала моим близким другом», — сказала Джонс.

В декабре стало известно, что легендарная французская актриса Брижит Бардо ушла из жизни в возрасте 91 года.

