Трамп заявил, что сохраняет ясный ум, потому что пьет молоко

Президент США Дональд Трамп раскрыл секрет своего ясного ума. На встрече с журналистами в Белом доме он рассказал, что прошел все когнитивные тесты, потому что пьет молоко, передает РИА Новости.

«Таким образом, молоко улучшит ваши когнитивные способности... Я прошел множество тестов. И справился с каждым из них, потому что пью молоко», — подчеркнул политик.

Он добавил, что с нетерпением ждет возможности выпить молока, когда открывает холодильник. В Белом доме также присутствовали дети, чтобы подчеркнуть значимость этого продукта для роста и развития. Одного мальчика Трамп наградил медалью за доклад о производстве молока.

Ранее американский лидер заявил об успешной сдаче теста на умственные способности и добавил, что врачи оценивают его состояние как «отличное».

