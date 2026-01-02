Реклама

Трамп раскрыл результаты теста на умственные способности

Президент США Дональд Трамп заявил об успешной сдаче теста на умственные способности и добавил, что врачи оценивают его состояние как «отличное». Об этом глава государства написал в своем аккаунте Truth Social.

«Врачи Белого дома только что сообщили, что у меня отличное здоровье, и что я сдал на отлично (то есть дал правильные ответы на 100 процентов заданных вопросов!) свой когнитивный тест уже третий раз подряд», — отметил хозяин Белого дома.

Трамп добавил, что ни один предыдущий президент Соединенных Штатов ранее не проходил такого количества проверок. При этом он добавил, что это должно быть важным условием для руководства страной.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Трамп демонстрирует признаки старения на публике и в частной жизни. В материале также сказано, что американский лидер часто игнорирует советы врачей, полагаясь на то, что сам называет «хорошей генетикой». Журналисты утверждают, что Трамп не занимается регулярными физическими упражнениями и придерживается диеты, богатой соленой и жирной пищей.

