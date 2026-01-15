Труд россиян захотели оценивать по-новому

Депутат Нилов: В России нужно ввести минимальную стоимость рабочего часа

В России могут установить минимальный размер оплаты рабочего часа. Соответствующий законопроект разрабатывает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

Парламентарий обратил внимание, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) ежегодно утверждается федеральным законом. В то же время стоимость рабочего часа вычисляют условно, исходя из МРОТ. Депутат не согласен с таким положением дел. Он уверен, что для тех, кто трудится в режиме неполной занятости, следует установить минимальный лимит стоимости рабочего часа. Данный показатель должен увеличиваться в зависимости от уровня квалификации работника, опыта и навыков.

Нилов заверил, что минимальный размер оплаты рабочего часа не следует понимать как МРОТ, поделенный на общее количество часов при полноценной занятости в течение месяца.

«Этот показатель должен быть выше», — подчеркнул парламентарий.

Ранее сообщалось, что минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года составил 27 093 рубля.