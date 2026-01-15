У сотрудницы полиции нашли аккаунт на OnlyFans

В США сотрудница полиции оказалась под угрозой увольнения из-за публикации откровенного контента. Об этом сообщает New York Post.

28-летняя Данна Баттино устроилась в полицию в апреле 2025 года. Она не сообщала начальству о своей сторонней деятельности, поэтому никто не знал, что она публикует в OnlyFans десятки фотографий и видео в нижнем белье. Женщину разоблачили коллеги, случайно наткнувшиеся на ее аккаунт.

В отношении Баттино началось внутреннее расследование. Как новичок она находится на испытательном сроке и может быть уволена за непристойное поведение. Известно, что она создала аккаунт до того, как устроилась на работу. Когда была сделана последняя публикация, не уточняется.

Источники New York Post в полиции Нью-Йорка призывают уволить Баттино. Они удивлены, что во время найма на работу никто не обнаружил ее OnlyFans. Они также напомнили, что новенькие полицейские обязаны сообщать о всех источниках дохода. Если Баттино зарабатывала на откровенном контенте и не сообщила об этом, она нарушила правила.

Тем не менее профсоюз полицейских защищает женщину. По словам его представителей, она не сделала ничего противозаконного, а профиль на платформе для взрослых — ее личное дело.

Ранее сообщалось, что сотрудницу полиции города Буэнос-Айрес, Аргентина, временно отстранили от работы из-за контента интимного характера в социальных сетях. Женщина начала снимать откровенные видео в форме, когда взяла больничный.