Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:00, 15 января 2026Из жизни

У сотрудницы полиции нашли аккаунт на OnlyFans

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @dannah.battino

В США сотрудница полиции оказалась под угрозой увольнения из-за публикации откровенного контента. Об этом сообщает New York Post.

28-летняя Данна Баттино устроилась в полицию в апреле 2025 года. Она не сообщала начальству о своей сторонней деятельности, поэтому никто не знал, что она публикует в OnlyFans десятки фотографий и видео в нижнем белье. Женщину разоблачили коллеги, случайно наткнувшиеся на ее аккаунт.

В отношении Баттино началось внутреннее расследование. Как новичок она находится на испытательном сроке и может быть уволена за непристойное поведение. Известно, что она создала аккаунт до того, как устроилась на работу. Когда была сделана последняя публикация, не уточняется.

Материалы по теме:
«Они зарабатывают на моей травме» Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
«Они зарабатывают на моей травме»Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
10 декабря 2020
«Мне очень нужны были деньги» Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
«Мне очень нужны были деньги»Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
3 ноября 2019

Источники New York Post в полиции Нью-Йорка призывают уволить Баттино. Они удивлены, что во время найма на работу никто не обнаружил ее OnlyFans. Они также напомнили, что новенькие полицейские обязаны сообщать о всех источниках дохода. Если Баттино зарабатывала на откровенном контенте и не сообщила об этом, она нарушила правила.

Тем не менее профсоюз полицейских защищает женщину. По словам его представителей, она не сделала ничего противозаконного, а профиль на платформе для взрослых — ее личное дело.

Ранее сообщалось, что сотрудницу полиции города Буэнос-Айрес, Аргентина, временно отстранили от работы из-за контента интимного характера в социальных сетях. Женщина начала снимать откровенные видео в форме, когда взяла больничный.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Авианосная ударная группа ВМС США перебрасывается на Ближний Восток. Возможно ли американское военное вмешательство в Иране?

    В России на фоне снегопадов взлетели зарплаты дворников. Сколько они зарабатывают сейчас

    США заполучили таинственное оружие, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро

    Экс-премьер Украины заявил о подкупе голосов в Раде

    У сотрудницы полиции нашли аккаунт на OnlyFans

    Девушка отказалась становиться крестной матерью сына лучшей подруги по неожиданной причине

    Врач рассказал о выживаемости пациентов с раком легкого на разных стадиях

    Военный аналитик предрек катастрофу из-за отправки европейских войск на Украину

    Еще один российский регион оказался под ударом ВСУ

    Экс-глава МИД Австрии заявила о стремлении Запада разрушить Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok