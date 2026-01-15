Угрозу военного конфликта США и Ирана оценили

Политолог Дудаков: Нельзя исключать военный конфликт США и Ирана

Военный конфликт США и Ирана исключать нельзя, но на данном этапе есть большое количество сдерживающих факторов для эскалации, однако, если протесты продолжатся, то вероятность противостояния возрастает, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Мы не можем исключать сценария военной эскалации в отношении Ирана со стороны администрации США, но при этом играет роль большое количество факторов, которые пока сдерживают напор ястребов, которые хотели бы устроить, как они полагают, эту маленькую победоносную войну с Ираном», — сказал Дудаков.

Он отметил, что общественное мнение в США находится не на стороне военного конфликта с Ираном. Кроме того, играет роль тот факт, что большое количество американских военных ресурсов за последнее время были выведены из Ближнего Востока.

«Сейчас, если американцы решатся на серьезную эскалацию, очевидно, что Иран снова ударит по американским базам, защищать их будет сложно. Нужно срочно перетягивать системы противовоздушной обороны и находить где-то дефицитные ракеты и снова их туда отправлять. То есть придется и украинское направление оголять и азиатское и тому подобное», — отметил политолог.

По его мнению, это никак не укладывается в нынешнюю стратегию нацбезопасности США, которая была утверждена осенью, в рамках которой Ближний Восток называется неприоритетным регионом в сравнении с Азией и Латинской Америкой. При этом, если протесты будут продолжаться, то вероятность военного конфликта будет выше. Однако последствия будут непредсказуемым как для США, так и для Ближнего Востока, считает он.

Ранее журналистка телеканала NewsNation Келли Майер со ссылкой на свой источник сообщила о том, что авианосная ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США перебрасывается на Ближний Восток из акватории Южно-Китайского моря. Майер уточнила, что переброска происходит на фоне напряженности отношений с Ираном. На это американским военным потребуется примерно неделя.