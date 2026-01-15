Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:11, 15 января 2026МирЭксклюзив

Угрозу военного конфликта США и Ирана оценили

Политолог Дудаков: Нельзя исключать военный конфликт США и Ирана
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Военный конфликт США и Ирана исключать нельзя, но на данном этапе есть большое количество сдерживающих факторов для эскалации, однако, если протесты продолжатся, то вероятность противостояния возрастает, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Мы не можем исключать сценария военной эскалации в отношении Ирана со стороны администрации США, но при этом играет роль большое количество факторов, которые пока сдерживают напор ястребов, которые хотели бы устроить, как они полагают, эту маленькую победоносную войну с Ираном», — сказал Дудаков.

Он отметил, что общественное мнение в США находится не на стороне военного конфликта с Ираном. Кроме того, играет роль тот факт, что большое количество американских военных ресурсов за последнее время были выведены из Ближнего Востока.

«Сейчас, если американцы решатся на серьезную эскалацию, очевидно, что Иран снова ударит по американским базам, защищать их будет сложно. Нужно срочно перетягивать системы противовоздушной обороны и находить где-то дефицитные ракеты и снова их туда отправлять. То есть придется и украинское направление оголять и азиатское и тому подобное», — отметил политолог.

По его мнению, это никак не укладывается в нынешнюю стратегию нацбезопасности США, которая была утверждена осенью, в рамках которой Ближний Восток называется неприоритетным регионом в сравнении с Азией и Латинской Америкой. При этом, если протесты будут продолжаться, то вероятность военного конфликта будет выше. Однако последствия будут непредсказуемым как для США, так и для Ближнего Востока, считает он.

Материалы по теме:
Обогащенный Иран Чем для США обернется война с Ираном
Обогащенный ИранЧем для США обернется война с Ираном
9 января 2020
Украина, беспорядки и один довольный слон. Непростой 2022 год — на лучших снимках фотографов Reuters
Украина, беспорядки и один довольный слон.Непростой 2022 год — на лучших снимках фотографов Reuters
15 декабря 2022

Ранее журналистка телеканала NewsNation Келли Майер со ссылкой на свой источник сообщила о том, что авианосная ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США перебрасывается на Ближний Восток из акватории Южно-Китайского моря. Майер уточнила, что переброска происходит на фоне напряженности отношений с Ираном. На это американским военным потребуется примерно неделя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали массовую смерть младенцев в Новокузнецке

    Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен

    Месяц под знаком увольнений. Почему россияне массово увольняются после январских праздников

    Пашинян обратился к России с одним вопросом

    Появились подробности о новой жене найденного без признаков жизни экс-замминистра Скляра

    Строительный материал неожиданно оказался полезным продуктом питания

    Россиянам назвали главные ошибки при запуске двигателя авто зимой

    Стало известно об имуществе экс-замминистра Скляра

    В Кремле ответили на вопрос о визите Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Назван фаворит финала Кубка Африки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok