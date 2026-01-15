Реклама

Наука и техника
10:03, 15 января 2026Наука и техника

Украину назвали полигоном американского IT-гиганта

Эксперт Шкурлатов: Qualcomm использует Украину как бесплатный полигон
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Американский IT-гигант Qualcomm использует Украину как бесплатный полигон для обкатки технологий беспилотников. Об этом ТАСС заявил председатель правления общероссийской организации «Офицеры России», подполковник запаса Роман Шкурлатов.

По его словам, американская компания оказывает поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ), поскольку Запад рассматривает Россию в качестве противника.

Эксперт добавил, что у Qualcomm «неплохо с софтом», но хромает «летательная часть». «Но все полетные характеристики и форм-фактор этих дронов, конечно, хромают. В ходе современных боевых действий Qualcomm обкатают, доработают и усовершенствуют эти моменты», — сказал подполковник запаса.

По его словам, крупные западные корпорации относятся к Киеву как к «дойной корове».

Ранее эксперт в области беспилотной авиации Дмитрий Кузякин сообщил ТАСС, что Qualcomm занялся производством боевых дронов, которые предназначены только для применения ВСУ.

В ноябре издание 9to5Google заметило, что американская компания представила процессор для смартфонов, способный постоянно прослушивать пользователей.

    Обсудить
