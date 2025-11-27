Наука и техника
06:30, 27 ноября 2025

Для смартфонов создали процессор с прослушкой

Вышел чип Snapdragon 8 Gen 5 для смартфонов с функцией постоянной прослушки
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: David Becker / Getty Images

Корпорация Qualcomm представила процессор для смартфонов, способный постоянно прослушивать пользователей. На это обратило внимание издание 9to5Google.

Анонсированный Snapdragon 8 Gen 5 является упрощенной версией флагманского процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5. Скорее всего, его будут использовать в Android-субфлагманах. Журналисты заметили, что чип имеет выделенный сопроцессор для искусственного интеллекта (ИИ), который будет постоянно работать. Таким образом, он сможет реагировать на голосовые запросы пользователя и определять, когда владелец устройства возьмет его в руку.

Способный постоянно следить за пользователем чип сможет вовремя запускать голосового помощника или ИИ-ассистента. Он будет анализировать «сигналы микрофона и датчики для определения намерения пользователя говорить». Авторы 9to5Google отметили, что производителям смартфонов придется дополнительно связать особенности чипа с функционалом выбранного ИИ-сервиса.

Snapdragon 8 Gen 5 создан по 3-нанометровому техпроцесу. Он имеет два ядра Prime с частотой 3,8 гигагерц и шесть ядер Performance с частотой 3,2 гигагерц. В Qualcomm рассказали, что новый чип будет на 36 процентов мощнее, чем выпущенный в 2023 году Snapdragon 8 Gen 3. Свой интерес в установке нового процессора уже подтвердили Iqoo, Vivo, Motorola и OnePlus.

В конце ноября журналисты издания GSM Arena заявили, что южнокорейская корпорация Samsung возобновит выпуск недорогих и популярных смартфонов серии Galaxy A. Последний аппарат линейки — Galaxy A73 — вышел в апреле 2022 года.

