Аналитик Риттер: Отправка европейских войск на Украину обернется катастрофой

Европейские страны не смогут развернуть свои воинские контингенты на Украине, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

По его словам, Британия говорит о развертывании на Украине 7500 военных. «А что будет, если случится то, что называется в народе "как гром среди ясного неба"? Кто придет на помощь этим 7500? Никто не придет. Все они погибнут», — предрек он.

По мнению военного, через шесть месяцев Лондону придется подготовить еще 7500 для замены, но сделать этого он не сможет. Риттер добавил, что британские войска не готовы к боевому развертыванию, так как едва могут покинуть гарнизон. Аналитик выразил уверенность в скором распаде НАТО.

