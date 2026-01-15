В антикоррупционных органах Украины раскрыли подробности дела против Ермака

Глава НАБУ Кривонос: Ермаку не предъявлено никаких обвинений

Экс-главе офиса президента Украины Андрею Ермаку после отставки не было предъявлено никаких обвинений. Подробности дела против соратника Владимира Зеленского раскрыл глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос, сообщил в социальных сетях депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Андрею Ермаку в настоящее время не предъявлено обвинений», — приводятся в публикации слова директора антикоррупционного ведомства.

Кривонос отметил, что при этом НАБУ не известно, где в настоящий момент находится Ермак.

Ранее стало известно, что Ермак после отставки не пытался уйти на фронт, несмотря на соответствующие заявления. Согласно сообщению Минобороны Украины, Ермак не обращался в ни в один из военкоматов страны по вопросу мобилизации.