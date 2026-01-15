Реклама

В Раде раскрыли новые подробности об уходе Ермака на фронт

Железняк: После отставки с поста главы ОП Украины Ермак не пытался уйти на фронт
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Андрей Ермак после отставки с поста главы Офиса президента (ОП) Украины не пытался уйти на фронт, несмотря на обещания. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.

Он рассказал, что направил в Минобороны Украины соответствующий запрос. В ответе парламентарию в ведомстве сообщили, что Ермак не обращался в военкомат по вопросу мобилизации.

«С учетом изложенного информируем, что по состоянию на момент рассмотрения депутатского обращения гражданин Украины Ермак Андрей Борисович в любой территориальный центр комплектования и социальной поддержки по желанию проходить военную службу во время мобилизации, на особый период или по контракту не обращался», — подтвердили в Минобороны.

28 ноября Ермак на фоне обысков подал в отставку, которую принял президент Украины Владимир Зеленский. После этого он сообщил о намерении уйти на фронт.

