В Госдуме пригрозили жестко разобраться с «буратинами и бременскими музыкантами»

В Государственной думе пообещали жестко разобраться с «буратинами и бременскими музыкантами». Об этом пишет «Коммерсантъ».

В среду, 14 января, комитет Госдумы по культуре провел заседание, на котором обсуждался законопроект, согласно которому Минкульт сможет самостоятельно определять приоритетные темы для фильмов, рассчитывающих на государственное финансирование.

Депутат Иван Мусатов заявил, что некоторые режиссеры, похожие на Александра Роднянского (признан в РФ иностранным агентом), остались в России. По мнению чиновника, ранее они снимали фильмы в духе режиссера Андрея Звягинцева, а теперь — сказки. Мусатов призвал выявлять таких деятелей и «фильтровать». Он также потребовал прекращения практики, в которой «свои своим дают деньги на фильмы».

Депутат и актер Дмитрий Певцов раскритиковал новый фильм «Чебурашка», который, по его словам, негативно влияет на детей. А депутат и певец Денис Майданов выступил в поддержку семейного фильма. Он также отметил, что «люди взяли франшизу и заработали бабла», как и в случае с «буратинами и бременскими музыкантами чудовищными».

Актриса Елена Драпеко поддержала идею Минкульта вмешиваться в творческий процесс и предложила отменить запрещающую это статью в законе о культуре.

Ранее заслуженная артистка России и общественный деятель Мария Шукшина заявила, что государственное финансирование получают одни и те же продюсерские компании, тогда как многие талантливые режиссеры не могут найти поддержку для серьезных и глубоких фильмов.

