В Кремле ответили на вопрос о визите Уиткоффа и Кушнера в Россию

В Кремле надеются, что новый визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию состоится после согласования его дат. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Продолжают работать имеющиеся каналы по общению с американскими переговорщиками. Этот диалог идет. Как только даты будут согласованы, такой визит, мы надеемся, состоится», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о новом визите делегации США в Россию.

Песков отметил, что Москва считает необходимым и актуальным продолжение контактов с Вашингтоном по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что Уиткофф и Кушнер рассчитывают посетить Москву в этом месяце для проведения переговоров. По данным агентства Bloomberg, планы представителей США еще не утверждены окончательно, и сроки визита могут быть сдвинуты из-за беспорядков в Иране.