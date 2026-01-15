В Минобороны отчитались о сбитых авиабомбах на СВО

Минобороны: Российские средства ПВО сбили пять авиабомб в зоне СВО

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять авиабомб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом отчитались в Минобороны в ходе брифинга.

Также был ликвидирован реактивный снаряд системы залпового огня Himars производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», пояснили в оборонном ведомстве.

Кроме того, российские силы ПВО уничтожили 265 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

До этого сообщалось, что военные России за сутки нанесли удары по объектам энергетики на Украине.

В Минобороны подчеркнули, что атаки осуществлялись с помощью авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Ударам также подверглись объекты транспортной инфраструктуры, которая использовалась в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), места хранения дронов дальнего действия, командные пункты и места временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.