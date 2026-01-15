Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:31, 15 января 2026Экономика

В небе над Москвой заметили редкое явление

В небе над Москвой заметили ложное солнце
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Москва М125»

Жители Москвы в четверг, 15 января, могли наблюдать редкое природное явление — «ложное солнце». Внимание на это обратил Telegram-канал «Москва М125».

На записи, сделанной одним из жителей столицы, можно заметить, что в небе благодаря оптическому эффекту появилось яркое светящееся пятно, которое выглядит как второе солнце. В комментариях некоторые пользователи назвали явление сбоем в матрице и нехорошим знаком.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил происхождение паргелия, или «ложного солнца». Так, он возникает из-за преломления солнечного света кристаллами льда, которые формируют «высококучевые, просвечивающие, перисто-слоистые облака, которые как перышками по небосводу». Синоптик отметил, что для зимы «ложное солнце» является довольно уникальным явлением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо последнее препятствие перед взятием Россией Запорожья

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    В России платят сотни тысяч рублей за переезд. Куда можно перебраться, чтобы получить максимальную выплату

    Мировые цены на нефть заметно упали после заявления Трампа об Иране

    Бросивший ребенка об пол в российском аэропорту мужчина пойдет под суд

    Боня внезапно преподнесла 13-летней дочери подарки после возмущений ее тратами

    Звезда «Игры престолов» отказалась летать на драконах

    В небе над Москвой заметили редкое явление

    Названы отличия обычной простуды от воспаления легких

    Рекордное подорожание серебра объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok