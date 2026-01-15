В Нидерландах заявили о значительном ущербе после взрывов

Мэр нидерландского Утрехта Дейксма заявила о значительном ущербе после взрывов

Мэр нидерландского Утрехта Шарон Дейксма сообщила, что городу был нанесен значительный ущерб в результате взрывов. О последствиях инцидента она рассказала в эфире телеканала NPO 1.

«Ущерб довольно значительный. И многие окна, в том числе в соседних домах, выбиты, поэтому, конечно, эти люди не смогут вернуться домой пока», — сказала градоначальник. По ее словам, для них будет организовано убежище.

Дейксма также сообщила о работе специализированного госпиталя, предназначенного для приема пострадавших при катастрофах и ЧС. Точное число пострадавших пока неизвестно.

Ранее в Утрехте прогремели два взрыва, из-за которых вспыхнул пожар. На место происшествия прибыли экстренные службы в полном составе, в город направили два вертолета скорой помощи.