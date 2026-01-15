В отделе полиции умер задержанный россиянин

В Ростовской области в отделе полиции умер задержанный

В Новошахтинске Ростовской области в отделе полиции умер задержанный. Об этом сообщает 161.RU.

По данным источника, мужчина был не раз судим. В последний раз он ворвался в дом к женщине и ограбил ее. Во время задержания он оказал сопротивление, в отношении него применили физическую силу и надели на него наручники.

В отделе полиции мужчине стало плохо. Предполагается, что его состояние ухудшилось из-за наркотиков. Прибывшие медики не смогли ему помочь. Назначены экспертизы.

