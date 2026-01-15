В Подмосковье девушку пугали магией вуду и заставляли заниматься проституцией

В Подмосковье из сексуального рабства спасли нигерийку, которой угрожали вуду

В Подмосковье женщина удерживала гражданку Нигерии в сексуальном рабстве и угрожала ей магией вуду. Об этом сообщает KP.RU.

Луиза попала в Россию в 2024 году, когда ей было 17 лет. «Хозяйка» якобы обещала, что вместе с другими иностранками она отработает перелет и визу и будет свободна. Однако в итоге женщина забрала у нее документы и сказала обслуживать клиентов. Все деньги от встреч она забирала себе.

Один из клиентов дал Луизе номер волонтеров, однако она еще несколько месяцев не решалась на побег, поскольку «хозяйка» угрожала ей и ее семье магией вуду. Когда девушка приняла решение сбежать, волонтеры вызвали ее к себе как клиенты, после чего отправили в квартиру, где «хозяйка» не нашла бы ее. Так как документов у Луизы не было, ей пришлось обратиться в посольство. В итоге она получила необходимые бумаги и вернулась домой.

