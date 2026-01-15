Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:36, 15 января 2026Силовые структуры

В Подмосковье девушку пугали магией вуду и заставляли заниматься проституцией

В Подмосковье из сексуального рабства спасли нигерийку, которой угрожали вуду
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jahanzeb Ahsan / Unsplash

В Подмосковье женщина удерживала гражданку Нигерии в сексуальном рабстве и угрожала ей магией вуду. Об этом сообщает KP.RU.

Луиза попала в Россию в 2024 году, когда ей было 17 лет. «Хозяйка» якобы обещала, что вместе с другими иностранками она отработает перелет и визу и будет свободна. Однако в итоге женщина забрала у нее документы и сказала обслуживать клиентов. Все деньги от встреч она забирала себе.

Один из клиентов дал Луизе номер волонтеров, однако она еще несколько месяцев не решалась на побег, поскольку «хозяйка» угрожала ей и ее семье магией вуду. Когда девушка приняла решение сбежать, волонтеры вызвали ее к себе как клиенты, после чего отправили в квартиру, где «хозяйка» не нашла бы ее. Так как документов у Луизы не было, ей пришлось обратиться в посольство. В итоге она получила необходимые бумаги и вернулась домой.

Ранее гражданка иностранного государства, которая надругалась над девушкой с помощью бутылки из-под шампанского в Москве, была приговорена к пяти годам лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он хочет превратить Арктику в прозрачный аквариум». Почему Трамп пугает НАТО российской угрозой и зачем ему нужна Гренландия?

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    Над Курском раздалась серия взрывов

    Раскрыта причина промедления Трампа с атакой на Иран

    На Украине забили тревогу из-за российской «боевой саранчи»

    Встреча Трампа и лидера оппозиции Венесуэлы завершилась

    Таинственная древняя рукопись оказалась шифром

    Почти 90 тысяч человек внезапно остались без света в российском регионе

    Новая глава Венесуэлы высказалась об отношениях с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok