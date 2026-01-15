Реклама

Изнасиловавшая россиянку бутылкой шампанского мигрантка получила пять лет колонии

Фото: Wesley Tingey / Unsplash

Гражданка иностранного государства, которая надругалась над девушкой с помощью бутылки из-под шампанского в Москве, была приговорена к пяти годам лишения свободы. Решение вынес Останкинский суд, пишет «МК».

В 2025 году сообщалось, что мигрантка познакомилась с москвичкой Анной, работавшей продавщицей в винном магазине. Анна призналась новой знакомой, что планирует разводиться с мужем из-за 21-летней соседки, которая рассказала мужу продавщицы о ее измене. Она, не желая с этим мириться, решила отомстить. И тогда мигрантка предложила план мести.

Анна позвонила соседке и попросила вернуть книгу. Когда девушка пришла в квартиру, гражданка иностранного государства набросилась на пострадавшую и избила ее, после чего сказала раздеться и сесть на бутылку из-под шампанского. У потерпевшей не было выбора, кроме как подчиниться из-за угроз.

Ранее в Москве 35-летний администратор одного из столичных алкомаркетов присвоил 200 бутылок спиртного на общую сумму около трех миллионов рублей. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

