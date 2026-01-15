В России упала ставка по некоторым вкладам

ЦБ: Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях упала до 15,1 %

Банк России сообщил о падении средней максимальной ставки по вкладам в рублях в десяти кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц. Эта информация размещена на сайте регулятора.

По его данным, в I декаде января 2026 года данная ставка опустилась до 15,1 процента. Во II декаде декабря минувшего года она составляла 15,38 процента, а в III — 15,28 процента. В I декаде декабря 2025 года средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигала 15,6290 процента.

Ранее сообщалось, что по данным на 12 января 2026 года в России после снижения ключевой ставки средние ставки по вкладам уменьшились на 0,15-0,37 процентных пункта. Сильнее всего по коротким вкладам на три и шесть месяцев.

В 2025 году 36 процентов россиян привлекали депозиты со сроком размещения на три месяца. Кроме того, 35 процентов отдавали предпочтение вкладам на полгода, а 29 процентов — на год.