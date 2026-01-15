В СПЧ прокомментировали ситуацию с задержанием в Москве сбежавшей из Ингушетии девушки

Меркачева: Задержание сбежавшей от семьи уроженки Ингушетии — недопустимо

Ситуация с задержанием в Москве 21-летней Айны Манькиевой, сбежавшей из семьи в Ингушетии из-за побоев, является дикостью. Об этом заявила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева, чьи слова приводит «Газета.Ru».

Она рассказала о том, что ее отец обещал вернуть дочь, хочет она того, или нет. Мужчина также заявлял, что они ее вырастили, поэтому Айна должна с ними жить так, как они хотят.

«Это коротко те слова, которые сказал отец. Но это о чем говорит? Это говорит о каких-то диких традициях средневековых, когда у женщины не было прав, когда она воспринимается как вещь, когда родители считают возможным бить, истязать, распоряжаться жизнью, здоровьем», — сказала Меркачева.

Член СПЧ также уточнила, что подозрение девушки в краже является лишь поводом для задержания.

О задержании Айны стало известно ранее 15 января. Правозащитники утверждают, что девушку хотят выдать оперативникам Ингушетии.

Выяснилось, что девушка воспитывалась в многодетной малообеспеченной семье. С самого детства она подвергалась унижениям и побоям. После одного эпизода ей пришлось восстанавливаться в течение восьми месяцев. В апреле 2025 года Манькиева решила бежать.