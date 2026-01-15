Реклама

В Турции рассказали о тревоге европейцев из-за противовоздушной обороны

Аналитик Эфенди: Европа осознает, что ее ПВО может оказаться недостаточной
Марина Совина
Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Ариф Сабри Эфенди в беседе с РИА Новости рассказал о тревоге европейцев из-за противовоздушной обороны.

По его словам, после недавнего удара российской ракетой «Орешник» по целям на Украине, в Европе начали осознавать, что их ПВО может оказаться недостаточной.

«Развитие Россией гиперзвуковых систем, включая "Орешник", ставит под сомнение западные доктрины и технологические решения в области противовоздушной и противоракетной обороны», — отметил аналитик.

По его словам, существующие комплексы, такие как Patriot и SAMP/T, могут не справиться с российской ракетой, и в Европе начали это понимать.

Ранее журналисты издания The National Interest (TNI) сочли сигналом для Запада удар по Львову российской ракетой «Орешник».
Обозреватели отметили, что таким образом Москва показала, что может запускать ракеты с ядерными боеголовками, которые «западные системы ПВО не в состоянии перехватить».

