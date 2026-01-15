Реклама

15:52, 15 января 2026

Верховный муфтий России поделился своим отношением к дипфейкам в исламе

Верховный муфтий Таджуддин: Дипфейки относят к разряду харама по шариату
Майя Назарова

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), верховный муфтий Талгат Таджуддин поделился своим отношением к дипфейкам в исламе. В разговоре с РИА Новости он отметил, что их относят к разряду харама по шариату.

Таджуддин уверен, что ролики, созданные с помощью искусственного интеллекта, связаны с мошенниками. Вся информация, которая в них звучит, лживая, пояснил муфтий.

Он допустил, что в условиях боевых действий можно применять подобное, чтобы запутать врага.

Верховный муфтий добавил, что обманывать также можно тех людей, которые раньше дружили, но поссорились, однако при подобном поведении может быть единственная цель — чтобы они снова стали друзьями.

Таджуддин считает, что научный и технический прогресс нужно направлять только на благо человечества.

Ранее россиян предупредили о популярных в 2026 году схемах мошенничества.

