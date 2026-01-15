Реклама

19:28, 15 января 2026Авто

Владельцы Jaecoo столкнулись с неожиданной проблемой в России

Российские морозы вызвали случаи разблокировки кроссоверов Jaecoo J8
Марина Аверкина

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Некоторые китайские автомобили Jaecoo могут самопроизвольно открывать двери и окна. Об этом пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

Российские владельцы кроссоверов J8 сообщают о необычной проблеме, которая появилась на фоне усиления морозов. Один из них рассказал, что как-то утром он обнаружил свой автомобиль полностью разблокированным — двери были открыты, а стекла опущены. За ночь в салон попал снег и внутреннее пространство машины покрылось наледью.

Схожие ситуации самопроизвольной разблокировки описывают и другие владельцы китайских автомобилей. По их словам, это происходит при разряде аккумуляторной батареи или при ее отключении из-за ненадежно закрепленных клемм.

Еще одной возможной причиной называют активированный режим проветривания салона. Если эта функция не отключена водителем в настройках системы, она может включиться автоматически при определенных условиях, в том числе и зимой.

Ранее владельцы Chery Tiggo столкнулись с самопроизвольной блокировкой дверей.

