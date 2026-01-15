Власти Франции прокомментировали глаз Макрона тремя словами

Елисейский дворец о глазе Макрона: Это совершенно безобидно

Залитый кровью глаз президента Франции Эммануэля Макрона, на который обратили внимание в ходе его выступления перед военнослужащими на авиабазе Истр, выглядит так из-за лопнувшего сосуда, который не угрожает жизни главы государства. Об этом заявили в Елисейском дворце, передает газета Le Parisien.

«Это просто небольшой кровеносный сосуд в глазу, который кровоточил. Это совершенно безобидно», — приводит дворец данные главного врача.

При этом сам Макрон перед началом выступления сам обратил внимание на необычную деталь во внешности, указав, что покрасневший глаз является «символом его решимости».

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на внешний вид президента Франции и лопнувшие сосуды в его глазу. Они начали шутить, что Макрон мог стать жертвой домашнего насилия со стороны его супруги Брижит.