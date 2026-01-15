Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:38, 15 января 2026Мир

Власти Франции прокомментировали глаз Макрона тремя словами

Елисейский дворец о глазе Макрона: Это совершенно безобидно
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Philippe Magoni / Reuters

Залитый кровью глаз президента Франции Эммануэля Макрона, на который обратили внимание в ходе его выступления перед военнослужащими на авиабазе Истр, выглядит так из-за лопнувшего сосуда, который не угрожает жизни главы государства. Об этом заявили в Елисейском дворце, передает газета Le Parisien.

«Это просто небольшой кровеносный сосуд в глазу, который кровоточил. Это совершенно безобидно», — приводит дворец данные главного врача.

При этом сам Макрон перед началом выступления сам обратил внимание на необычную деталь во внешности, указав, что покрасневший глаз является «символом его решимости».

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на внешний вид президента Франции и лопнувшие сосуды в его глазу. Они начали шутить, что Макрон мог стать жертвой домашнего насилия со стороны его супруги Брижит.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал условие для наступления мира на Украине

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    В Нидерландах прогремели взрывы

    В России признали нежелательной канадскую компанию

    Карлсон назвал удар «Орешником» предупреждением России Европе

    103-летняя женщина «воскресла» на похоронах в день своего рождения

    Dior выпустил сумку с обложкой «Дракулы» за 377 тысяч рублей

    Эстония заявила о готовности отправить войска в Гренландию

    Захарову рассмешили попытки Европы защитить Гренландию от Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok