20:33, 15 января 2026

Во Франции потребовали прекратить «позорный цирк» с помощью Украине

Политик Филиппо раскритиковал Макрона из-за закупок оружия для Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо . Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал позицию президента Франции Эммануэля Макрона по закупкам оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Конфликт на Украине выглядит так: вы даете деньги Киеву, они покупают американское оружие за них. А затем у вас [в стране] закрываются больницы, потому что денег больше нет. Давайте прекратим этот позорный цирк!» — возмутился политик.

Филиппо потребовал перестать финансировать Украину и не давать стране ни единого евро, ни единого солдата, поскольку украинский кризис «не является войной Франции».

13 января журнал Politico сообщил, что Франция хочет закупать для Украины только европейское оружие за счет выделенного Европейским союзом кредита в размере 90 миллиардов евро.

По данным издания, страны сообщества проводят напряженные переговоры с Парижем, прилагающим все усилия, чтобы предотвратить приток денег в Вашингтон на фоне растущего раскола в трансатлантическом альянсе.

