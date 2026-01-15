Военкор рассказал о серьезных проблемах ВСУ в Константиновке

Военкор Поддубный: Логистика ВСУ в Константиновке крайне осложнена

Логистика Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке крайне осложнена в связи с наступлением российских войск. О серьезных проблемах украинских войск в городе рассказал в Telegram военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Логистика ВСУ в Константиновке крайне осложнена. Под контроль российских войск переходит все больше транспортных артерий. В стане противника это признают и сетуют на утрату свободы передвижения в городе», — рассказал военкор.

Он добавил, что населенный пункт является ключом к славянско-краматорской агломерации.

Ранее украинский аналитический ресурс Deep State сообщил, что российские войска активно продвигаются в районе населенного пункта Степногорск. Уточняется, что Вооруженные силы России заняли южную часть населенного пункта и просачиваются малыми группами в село Приморское.