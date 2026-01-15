Вопрос о применении пятой статьи НАТО подняли из-за притязаний США по Гренландии

Асафов: Интересно применение пятой статьи НАТО при конфликте вокруг Гренландии

Военный конфликт Европы и США из-за Гренландии в среднесрочной перспективе маловероятен — стороны еще не исчерпали альтернативные, менее радикальные инструменты, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов. При этом эксперт поднял вопрос о порядке применения пятой статьи НАТО при конфликте стран, входящих в альянс.

«Интересно, что произойдет с пятой статьей НАТО, если одна страна альянса нападет на другую? Я думаю, этого все же не произойдет. Какая-то военная операция возможна, но пока это фигура риторики. Напряжение с обеих сторон растет, свидетельство тому и вчерашний визит в Вашингтон представителей Копенгагена, закончившийся неудачно», — сказал политолог.

Но все же прямое столкновение, как он считает, маловероятно, потому что президент США Дональд Трамп всегда «сдает назад» — эскалирует напряжение громкими заявлениями, угрозами, но в конечном итоге, если выгода от потенциальных агрессивных действий меньше, чем урон, резко меняет позицию.

«Пока все идет по пути эскалации, и пространство там достаточно большое. Трамп еще не раз попробует предъявить претензии на Гренландию деньгами, уговорами, угрозами. Но все это дипломатическое пространство. В среднесрочной перспективе военный конфликт все же маловероятен. Могут быть отдельные операции, использование флота, увеличение контингента, проведение учений — но все это инструменты, которые впереди и еще не исчерпаны», — заключил Асафов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Германия возглавит группу европейских стран, которые направят своих военнослужащих в Гренландию в рамках миссии по защите острова. По данным издания, первая группа немецких военных прибудет на остров в рамках «разведывательной миссии» уже сегодня, 15 января.