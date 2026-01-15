Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:34, 15 января 2026Забота о себе

Врач перечислила поддерживающие иммунитет зимой продукты

Терапевт Ким: Для поддержки иммунитета зимой нужно есть рыбу и орехи
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: sebra / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт Ольга Ким перечислила продукты, которые нужно есть зимой, чтобы поддерживать иммунитет. Ее рекомендации опубликованы в Telegram-канале Депздрава Москвы.

По словам Ким, в холодное время года важно включать в рацион продукты, богатые витаминами А, С и D, а также кальцием и магнием, например, цитрусы, бананы, картофель, чеснок, морковь, семена льна, бобовые.

Помимо этого, врач порекомендовала употреблять богатые полезными жирами продукты, такие как оливковое или топленое масло, орехи, тыквенные и подсолнечные семечки, рыба и авокадо.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Терапевт добавила, что зимой также полезно включить в рацион горячие напитки: травяной чай с добавлением лимона или имбиря, а также различные компоты и морсы из ягод с небольшим количеством сахара.

Ранее врач общей практики Роб Галлоуэй рассказал, в какое время нужно пить кофе и завтракать, чтобы лучше себя чувствовать. Галлоуэй назвал идеальным временем для первой чашки кофе период примерно через 25-30 минут после пробуждения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина оценил новое заявление Мерца о России

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    Экстремальное похудение жены сына Бекхэма на фоне скандала с его семьей объяснили

    Нефтегазовые доходы России упали до минимума с 2020 года

    Турист заблудился и провел ночь в кишащих змеями джунглях в Таиланде

    Вооруженный огнеметом российский военный в бою вышел из себя и рассказал о последствиях

    Неизвестные взорвали бетонную урну в российском городе

    Россиян призвали не игнорировать кажущийся безобидным симптом после новогодних праздников

    На Западе неутешительно оценили конфликт Зеленского и Кличко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok