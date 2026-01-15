Встреча Трампа и лидера оппозиции Венесуэлы завершилась

В Белом доме завершилась встреча Трампа и Мачадо

Встреча президента США Дональда Трампа и венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо в Белом доме завершилась. Об этом сообщает Reuters.

«Это была важная встреча, которая может повлиять на то, как президент США будет определять политическое будущее южноамериканской страны», — отмечает агентство. Уточняется, что переговоры длились чуть более часа. В свою очередь, Мачадо назвала встречу «отличной», однако не стала вдаваться в подробности.

Ранее Мачадо поддержала удары по Венесуэле. Она подчеркивала, что поддерживает всю стратегию Трампа, которую он применяет в отношении Латинской Америки. При этом сам американский лидер неоднократно заявлял, что у Мачадо недостаточно поддержки среди народа.