ВСУ атаковали Россию реактивными беспилотниками

Богомаз: ВСУ атаковали Брянскую область ракетами и реактивными БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Брянскую область дальнобойным оружием. Об этом сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.

В частности, речь идет о ракетах «Нептун», уточнил он. Кроме того, над регионом было сбито шесть беспилотников. Это были дроны с реактивной силовой установкой, подчеркнул Богомаз.

Атака была отражена, пострадавших нет, добавил губернатор.

По данным Минобороны, в ночь на 15 января над Россией было сбито 34 украинских беспилотника, в том числе 6 — над Брянской областью, что подтверждается словами Богомаза.