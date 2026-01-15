Реклама

09:38, 15 января 2026Россия

ВСУ атаковали Россию реактивными беспилотниками

Богомаз: ВСУ атаковали Брянскую область ракетами и реактивными БПЛА
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Брянскую область дальнобойным оружием. Об этом сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.

В частности, речь идет о ракетах «Нептун», уточнил он. Кроме того, над регионом было сбито шесть беспилотников. Это были дроны с реактивной силовой установкой, подчеркнул Богомаз.

Атака была отражена, пострадавших нет, добавил губернатор.

По данным Минобороны, в ночь на 15 января над Россией было сбито 34 украинских беспилотника, в том числе 6 — над Брянской областью, что подтверждается словами Богомаза.

