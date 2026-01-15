Реклама

12:37, 15 января 2026Россия

ВСУ атаковали удаленные от Украины на 800 и 1100 километров регионы России

ВСУ атаковали Самарскую область и Башкирию, дроны пролетели сотни километров
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

ВСУ атаковали Самарскую область и Башкирию. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

По данным из открытых источников, расстояние от самой западной точки региона до контролируемой украинскими войсками территории составляет около 800 километров. Расстояние от линии фронта в зоне СВО до Башкирии составляет примерно 1100 километров.

Над Самарской областью было сбито два дрона, над Башкирией — три. Еще три беспилотника уничтожили над Ростовской и Белгородской областями.

Ранее 15 января об отражении атаки дронов сообщили власти Брянской области. По словам губернатора Александра Богомаза, украинские войска пытались ударить по региону реактивными БПЛА.

