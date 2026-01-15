Реклама

06:45, 15 января 2026Бывший СССР

ВСУ столкнулись с катастрофической нехваткой личного состава

ТАСС: У ВСУ на харьковском направлении катастрофическая нехватка личного состава
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на харьковском направлении столкнулись с катастрофической нехваткой личного состава, из-за чего ротация там фактически не проводится. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Нехватка ощущается в 57-й отдельной мотопехотной бригаде. Это привело к тому, что на позициях личному составу приходится сидеть фактически без ротаций, рассказал собеседник агентства. По его словам, командиры этой бригады не прикладывают никаких усилий, чтобы заменить личный состав на позициях.

Ранее ВСУ понесли потери, пытаясь снять видео об установке флага в Красноармейске.

