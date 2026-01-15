Выявлен неожиданный способ повысить эффективность иммунотерапии рака

CRM: Кишечный метаболит Bac429 повышает эффективность лечения рака легких

Ученые из Университета Флориды обнаружили молекулу, которая способна резко повысить эффективность иммунотерапии рака легких. Результаты работы опубликованы в Cell Reports Medicine (CRM).

Иммунотерапия с помощью ингибиторов контрольных точек сегодня помогает лишь примерно 20 процентам онкологических пациентов. Исследователи выяснили, что ключевую роль в этом может играть микробиота кишечника. Когда ученые пересаживали мышам бактерии от людей, хорошо реагировавших на иммунотерапию, опухоли у животных начинали лучше отвечать на лечение.

Проанализировав состав микробиоты, команда выделила шесть бактериальных штаммов, усиливающих противоопухолевый иммунный ответ. Затем им удалось найти конкретное вещество — метаболит Bac429, который воспроизводил эффект этих бактерий. Введение Bac429 в опухоли мышей с плохо поддающимся лечению раком легких снижало рост опухоли примерно на 50 процентов на фоне иммунотерапии.

Теперь исследователи работают над созданием лекарственных форм этой молекулы для испытаний у людей и изучают механизм ее действия. Ученые предполагают, что Bac429 сначала взаимодействует с иммунными клетками в кишечнике, а затем усиливает их противораковую активность уже в опухоли. В перспективе такую молекулу могут использовать как дополнение к иммунотерапии — не только при раке легких, но и при других видах рака.

