Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:45, 15 января 2026Наука и техника

Выявлен неожиданный способ повысить эффективность иммунотерапии рака

CRM: Кишечный метаболит Bac429 повышает эффективность лечения рака легких
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: sabthai / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета Флориды обнаружили молекулу, которая способна резко повысить эффективность иммунотерапии рака легких. Результаты работы опубликованы в Cell Reports Medicine (CRM).

Иммунотерапия с помощью ингибиторов контрольных точек сегодня помогает лишь примерно 20 процентам онкологических пациентов. Исследователи выяснили, что ключевую роль в этом может играть микробиота кишечника. Когда ученые пересаживали мышам бактерии от людей, хорошо реагировавших на иммунотерапию, опухоли у животных начинали лучше отвечать на лечение.

Материалы по теме:
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака. Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака.Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
1 марта 2024
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака. Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака.Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
28 июля 2025

Проанализировав состав микробиоты, команда выделила шесть бактериальных штаммов, усиливающих противоопухолевый иммунный ответ. Затем им удалось найти конкретное вещество — метаболит Bac429, который воспроизводил эффект этих бактерий. Введение Bac429 в опухоли мышей с плохо поддающимся лечению раком легких снижало рост опухоли примерно на 50 процентов на фоне иммунотерапии.

Теперь исследователи работают над созданием лекарственных форм этой молекулы для испытаний у людей и изучают механизм ее действия. Ученые предполагают, что Bac429 сначала взаимодействует с иммунными клетками в кишечнике, а затем усиливает их противораковую активность уже в опухоли. В перспективе такую молекулу могут использовать как дополнение к иммунотерапии — не только при раке легких, но и при других видах рака.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление фруктовых и овощных соков связано с умеренно повышенным риском рака.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал условие для наступления мира на Украине

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    В Нидерландах прогремели взрывы

    В России признали нежелательной канадскую компанию

    Карлсон назвал удар «Орешником» предупреждением России Европе

    103-летняя женщина «воскресла» на похоронах в день своего рождения

    Dior выпустил сумку с обложкой «Дракулы» за 377 тысяч рублей

    Эстония заявила о готовности отправить войска в Гренландию

    Захарову рассмешили попытки Европы защитить Гренландию от Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok