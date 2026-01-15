Захарова прокомментировала создание Британией новых ракет для Украины

Захарова: Создание ракет Nightfall для ВСУ показывает, что Запад не хочет мира

Создание Великобританией новых ракет Nightfall для Вооруженных сил Украины (ВСУ) показывает, что Запад не хочет мира. Так новый проект Лондона прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Тоже, как видите, шаг не в мирном направлении», — отметила дипломат.

Представитель ведомства подчеркнула, что действия Европы по военно-финансовой накачке Киева говорят о намерениях красноречивее лицемерных слов о стремлении к миру. Она добавила, что на Западе не хотят завершения конфликта на Украине.

Ранее в британском правительстве заявили, что в рамках проекта Nightfall Великобритания объявила конкурс на разработку ракет наземного базирования с дальностью полета более 500 километров, предназначенных для использования в условиях повышенной угрозы и сильных электромагнитных помех.

