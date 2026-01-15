Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:15, 15 января 2026Мир

Захарова прокомментировала создание Британией новых ракет для Украины

Захарова: Создание ракет Nightfall для ВСУ показывает, что Запад не хочет мира
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Создание Великобританией новых ракет Nightfall для Вооруженных сил Украины (ВСУ) показывает, что Запад не хочет мира. Так новый проект Лондона прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Тоже, как видите, шаг не в мирном направлении», — отметила дипломат.

Представитель ведомства подчеркнула, что действия Европы по военно-финансовой накачке Киева говорят о намерениях красноречивее лицемерных слов о стремлении к миру. Она добавила, что на Западе не хотят завершения конфликта на Украине.

Ранее в британском правительстве заявили, что в рамках проекта Nightfall Великобритания объявила конкурс на разработку ракет наземного базирования с дальностью полета более 500 километров, предназначенных для использования в условиях повышенной угрозы и сильных электромагнитных помех.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Спасались через окна». В центре подготовки МВД в Сыктывкаре взорвалась граната, есть пострадавшие. Что известно о ЧП?

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    МИД России высказался о желании Трампа получить Гренландию

    Выпавший в Москве объем снега оценили

    Рынок российской микроэлектроники упал на четверть

    В России упала ставка по некоторым вкладам

    На Украине указали на готовность граждан к территориальным уступкам

    Макрон высказался о предоставлении Украине разведданных

    Прапорщик Российской армии починил пусковую установку РСЗО под огнем ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok