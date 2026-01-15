Реклама

Силовые структуры
14:16, 15 января 2026Силовые структуры

Защита ангарского маньяка обратилась с просьбой после нового приговора

Защита ангарского маньяка подала жалобу на его новый приговор
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Еременко / Коммерсантъ

Защита ангарского маньяка Михаила Попкова подала жалобу на его новый десятилетний приговор. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда Иркутской области.

Апелляционная жалоба уже поступила в суд. Адвокат Попкова не согласен с приговором и просит его отменить.

1 декабря Попкова приговорили к десяти годам колонии по делу о двойной расправе. Установлено, что в августе 2008 года он возвращался на машине домой в Ангарск, когда у него пробило колесо. Мужчина остановился для его замены и познакомился с двумя 27-летними девушками. Вскоре между ними произошла ссора, во время которой Попков расправился с девушками.

По совокупности приговоров Попкову назначено наказание в виде пожизненного заключения.

