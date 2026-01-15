Реклама

19:38, 15 января 2026

Застрявший в двигателе пассажирского самолета контейнер попал на видео

Контейнер попал в двигатель самолета Air India при приземлении в Индии
Елизавета Гринберг (редактор)

Застрявший в двигателе пассажирского самолета Air India контейнер попал на видео. Кадры публикует Hindustan Times на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В статье издания сказано, что инцидент произошел 15 января в аэропорту Нью-Дели, Индия. Борт должен был вылетать в Нью-Йорк и лететь через Иран. Однако из-за закрытия воздушного пространства Исламской Республики самолет вернулся в воздушную гавань вылета.

При приземлении в двигатель лайнера попал контейнер. Сообщается, что самолет мог наехать на него в условиях густого тумана и плохой видимости. На видео, снятом пассажиром, видны повреждения воздушного судна.

Ранее бензовоз врезался в пассажирский самолет и повредил его двигатель. Инцидент произошел в аэропорту Манчестера во время рейса из Дубая.

