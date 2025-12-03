Бензовоз врезался в пассажирский самолет и повредил его двигатель

Бензовоз врезался в самолет авиакомпании Emirates у выхода на посадку и повредил его двигатель. Об этом сообщает портал Techstock.

Уточняется, что инцидент произошел 28 ноября в аэропорту Манчестера. Лайнер Airbus A380‑842, прилетевший из Дубая, стоял у терминала и проходил плановую подготовку перед возвращением в ОАЭ. Во время дозаправки бензовоз, совершавший маневр рядом с левым крылом воздушного судна, задел один из его двигателей, повредив воздухозаборник.

В результате произошедшего никто не пострадал, утечки топлива и возгорания также не произошло. Однако авиакомпании пришлось отменить обратный рейс в Дубай, из-за чего сотни пассажиров застряли в Манчестере.

