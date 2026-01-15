Женщина нашла элегантный способ обойти офисный дресс-код

Пользовательница Reddit с ником Ignorantslut70-1 поделилась своим элегантным способом обойти офисный дресс-код. Она также пожаловалась на коллег, которые не оценили ее идею.

Женщина рассказала, что в ее компании установлены достаточно строгие правила дресс-кода, с которыми она не согласна. «Я не понимаю этого подхода, но работа помогает мне оплачивать счета, так что я поначалу согласилась с дресс-кодом. Однако каблуки неудобны и вызывают у меня такую ​​боль в ногах, будто я хожу по раскаленным углям или гвоздям, поэтому со временем я нашла выход. Я беру на работу туфли на плоской подошве или домашние тапочки и ношу их, когда сижу или передвигаюсь по офису. А на каблуках я хожу на совещания, по делам или на обед», — написала она.

Ее коллегам хитрость показалась странной. Они назвали ее сумасшедшей и сказали, что ходить по офису в тапочках бессмысленно. По их мнению, женщина должна ходить на каблуках в рабочее время постоянно, чтобы соблюдать этические стандарты.

«Один из коллег сказал, что если я достаточно натренируюсь, то не буду жаловаться на каблуки, а напротив — буду считать их свидетельством своей хорошей осанки. Удивительно, как они вообще воспринимают это всерьез», — заключила автор.

Ранее в сети удивились реакции работодателя на наряд блогерши на собеседовании. Ее образ состоял из черных расклешенных брюк, шерстяной водолазки, сапог на каблуках и серого тренча.