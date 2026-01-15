Знаменитый ведущий 90-х объяснил любовь россиян к голливудским фильмам

Комиссаров: Россияне любят фильмы США из-за освещения общечеловеческих проблем

Несмотря на разницу в культуре с США, россияне любят голливудские фильмы, поскольку в них освещаются общечеловеческие вопросы и проблемы. Так интерес граждан к американской киноиндустрии объяснил телеведущий и продюсер Валерий Комиссаров, интервью доступно во «ВКонтакте».

Как отметил знаменитый в 90-х телеведущий, жизнь в США отличается от российской действительности во многих аспектах, однако тем не менее у россиян востребованы голливудские фильмы. «Потому что все равно люди любят и ненавидят друг друга [в Америке] так же, как в России, так же делают выбор между злом и добром», — заявил он.

Комиссаров добавил, что везде в мире люди в целом похожи и испытывают почти одинаковые чувства.

