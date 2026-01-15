Звезда «Игры престолов» отказалась летать на драконах

Актриса Эмилия Кларк заявила, что больше не будет сниматься в фэнтези

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», больше не планирует сниматься в фэнтези. Об этом она заявила в интервью The New York Times.

«Вряд ли вы когда-нибудь еще увидите меня верхом на драконе или даже в одном кадре с драконом», — сказала Кларк.

«Игра престолов» транслировалась на HBO с 2011 по 2019 год. Сериал основан на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина. Проект стал самым крупнобюджетным на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези.

Ранее актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов», заявил, что был возмущен из-за требований переснять финальный сезон сериала. После окончания шоу в сети появилась петиция с требованием переснять финальные эпизоды с привлечением других, «более компетентных» сценаристов. Ее подписали 1,8 миллиона человек.