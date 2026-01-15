Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:15, 15 января 2026Культура

Звезда «Ландышей» рассказала об изменивших ее жизнь духовных практиках

Актриса Ника Здорик заявила, что духовные практики на Бали изменили ее жизнь
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Ника Здорик, известная по роли в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь», рассказала о поездке на Бали, которая изменила ее жизнь. Ее слова передает Пятый канал.

Здорик сообщила, что во время ретрита научилась медитировать, после чего эта практика стала частью ее утренних привычек. Хотя изначально артистка была настроена скептически.

«Я в это не очень верила. Но потом меня накрыло, я там разрыдалась. Моя жизнь сильно поменялась. Не знаю, связано ли это с Бали или нет, но жизнь сильно поменялась», — призналась Здорик.

Ранее актриса Ника Здорик рассказала, что ради покупки квартиры в Москве ей пришлось пройти через «голодный путь страдания».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо последнее препятствие перед взятием Россией Запорожья

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    В России платят сотни тысяч рублей за переезд. Куда можно перебраться, чтобы получить максимальную выплату

    Мировые цены на нефть заметно упали после заявления Трампа об Иране

    Бросивший ребенка об пол в российском аэропорту мужчина пойдет под суд

    Боня внезапно преподнесла 13-летней дочери подарки после возмущений ее тратами

    Звезда «Игры престолов» отказалась летать на драконах

    В небе над Москвой заметили редкое явление

    Названы отличия обычной простуды от воспаления легких

    Рекордное подорожание серебра объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok