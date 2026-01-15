Звезда «Сватов» отказалась от операции и выступает с травмой ноги

Дочь Татьяны Кравченко рассказала, что мать выходит на сцену после травмы ноги

Актриса Татьяна Кравченко, известная по роли в сериале «Сваты», продолжает выходить на сцену театра, несмотря на травму ноги. Об этом пишет News.ru со ссылкой на дочь артистки.

Анна Гербачевская сообщила, что ее мать отказалась от операции, а в ряде спектаклей из-за проблем со здоровьем у Кравченко были изменены мизансцены, чтобы ей не приходилось «скакать по сцене».

«Сейчас все нормально, она продолжает играть, ходит с ортезом и компрессионными чулками. На сложных спектаклях ее подменяет второй состав. В спектакле "Сирена и Виктория" сидит на диване. Конечно, ей нужен покой», — рассказала Гербачевская.

Ранее стало известно, что народная артистка России, звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко ответила на сообщения о своей алкогольной зависимости и пропуске спектаклей.