06:10, 16 января 2026Мир

Американский политик извинился за шутку об Исландии

Экс-конгрессмен Лонг извинился за шутку, что Исландия станет 52-м штатом США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Greg Nash / Globallookpress.com

Бывший конгрессмен и кандидат на пост американского посла в Исландии Билли Лонг извинился за шутку о присоединении страны к США. Об этом он высказался в интервью Arctic Today.

Во время встречи с конгрессменами Лонг пошутил том, что страна станет 52-м американским штатом. «Я приношу свои извинения, это единственное мое [подобное] заявление, я рад перспективе поработать с народом Исландии и приношу извинения за то, что его так восприняли», — сказал он, комментируя свое высказывание.

Экс-конгрессмен подчеркнул, что говорил о присоединении Исландии к США не всерьез. Он пояснил, что пошутил в ответ на чужие слова о том, что назначенный спецпосланник президента США по Гренландии Джефф Лэндри станет губернатором острова.

Ранее премьер-министр автономии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия не желает присоединяться к США и намерена остаться частью Дании.

