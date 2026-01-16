Артемий Лебедев предложил перекрасить Кремль

Блогер Лебедев заявил, что мечтает перекрасить Кремль в белый цвет

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев предложил перекрасить московский Кремль в белый цвет. Об этом он заявил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Дизайнер признался, что мечтает сделать Кремль белым. «Это надо обязательно сделать. Потому что исторически он был белый, это гораздо красивее, чем красный», — порассуждал Лебедев.

Он отметил, что во многих российских городах кремлевские стены имеют именно белый цвет. В качестве примера блогер привел Казанский кремль, который, по его словам, выглядит красивым. «И в Москве надо сделать то же самое», — констатировал дизайнер.

Ранее Лебедев предложил выпускать туалетную бумагу с видами Нью-Йорка и Лондона. Так он отреагировал на новость о том, что производителя туалетной бумаги с изображением Спасской башни Кремля обязали уничтожить продукцию.