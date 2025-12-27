Реклама

Артемий Лебедев предложил выпускать туалетную бумагу с видами Нью-Йорка и Лондона

Блогер Лебедев предложил выпускать туалетную бумагу с Лондоном вместо Кремля
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Артемий Лебедев / VKvideo

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев предложил выпускать туалетную бумагу с видами Нью-Йорка и Лондона. Эту мысль он озвучил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Блогер комментировал новость о том, что компанию, которая выпускала туалетную бумагу с Кремлем, обязали уничтожить продукцию из-за жалобы депутата Госдумы Михаила Матвеева.

«Выпускайте туалетную бумагу с видами Нью-Йорка и Лондона. Ей подтираться можно сколько угодно, все депутаты будут счастливы», — поиронизировал дизайнер.

Ранее Лебедев заступился за туалетную бумагу со Спасской башней Кремля и Собором Василия Блаженного. Он обратил внимание на то, что оба архитектурных сооружения изображены не на самой бумаге, а на ее упаковке. По его мнению, депутаты не должны мешать работать производителям этого товара.

В ноябре Матвеев опубликовал пост в Telegram, в котором раскритиковал бумагу с Кремлем и православным храмом на упаковке. По мнению депутата, подобное дискредитирует государственную власть.

