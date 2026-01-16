Реальную роль аятоллы Хаменеи в Иране оценили

Востоковед Григорий Лукьянов: Аятолла Хаменеи определяет все назначения в Иране

Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи определяет все ключевые назначения в политической системе страны. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Григорий Лукьянов.

«Ни одно назначение не может состояться без решения [Хаменеи] — ни в гражданской исполнительной власти, ни в сфере безопасности», — подчеркнул он.

По словам востоковеда, высшего руководителя нельзя рассматривать исключительно как символическую фигуру. Кроме того, фактически именно Али Хаменеи сформулировал базовые принципы так называемой стратегии терпения, определяющей внешнеполитическое поведение Ирана. Она заключается в уклонении от участия в конфликтах, в которых сложно победить.

