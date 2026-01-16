Реклама

07:00, 16 января 2026МирЭксклюзив

Спрогнозировано будущее Ирана после кончины аятоллы Хаменеи

Востоковед Григорий Лукьянов: Выборы нового рахбара в Иране будут непростыми
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Выборы нового высшего руководителя (рахбара) Ирана в случае кончины аятоллы Али Хаменеи могут быть непростыми. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Григорий Лукьянов.

За всю историю исламской республики избрание главы государства происходило лишь один раз, напомнил востоковед. Тем не менее политическая система страны устроена так, что позволит избежать вакуума власти, считает эксперт.

«Внутри политической системы Ирана существуют механизмы, которые призваны купировать риски и угрозы дестабилизации — как в мирное, так и в военное время», — объяснил он.

Ранее востоковед Григорий Лукьянов рассказал о реальном вкладе аятоллы Али Хаменеи в иранскую политику. По его словам, рахбара не стоит рассматривать лишь как символическую фигуру.

