Белый дом брутально ответил на планы ЕС отправить войска в Гренландию

Левитт: Отправка военных ЕС в Гренландию не изменит решение Трампа завладеть ей

Отправка военного контингента в Гренландию не изменит намерений президента США Дональда Трампа завладеть островом. Так заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт, выступая на пресс-конференции с представителями СМИ.

«Что касается вопроса о Гренландии, я не думаю, что войска в Европе как-либо влияют на решения президента или меняют его намерения завладеть Гренландией», — отметила Левитт.

Таким образом пресс-секретарь администрации США ответила на просьбу прокомментировать информацию о том, что группа европейских стран хочет отправить дополнительные войска в Гренландию.

Ранее датский премьер-министр Метте Фредериксен провела встречу с госсекретарем США Марко Рубио. По результатам беседы она охарактеризовала ее как непростую. Политик констатировала, что у Вашингтона и Копенгагена существуют фундаментальные разногласия относительно того, под чьим флагом должен быть остров.