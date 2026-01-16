Бывший футболист «Спартака» раскрыл зарплату в клубе в середине нулевых

Игравший в нулевые за «Спартак» Рыжков: Получал 2 тысячи долларов в месяц

Бывший футболист московского «Спартака» Владислав Рыжков, игравший за красно-белых в середине нулевых, раскрыл свою зарплату в клубе. Об этом сообщает Sport24.

По словам игрока, спартаковцы платили ему 2 тысячи долларов в месяц. «В контракте тогда у меня было прописано, что с каждыми тремя играми по 15+ минут моя зарплата повышалась на полторы тысячи долларов. Но я, увы, сыграл не так много», — заявил Рыжков.

Бывший футболист «Спартака» добавил, что смог накопить на автомобиль отцу. «Audi A6 — не самая новая, но вполне нормальная. Стоила где-то 900 тысяч», — заявил Рыжков.

Хавбек — воспитанник «Спартака», за основной состав красно-белых он выступал с 2006 по 2009 год. На счету Рыжкова 11 матчей во всех турнирах и два забитых мяча.